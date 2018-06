Kanzlerin Merkel bekommt jetzt Volkszorn zu spüren

Nach dem erschütternden Sex-Mord in Wiesbaden - die 14-jährige Susanna wurde von einem abgelehnten Asylwerber brutal vergewaltigt und ermordet - tobt das Volk in Deutschland. Im Visier des Zorns steht dabei vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel, die durch ihre „Willkommenspolitik“ den Mord erst möglich gemacht haben soll. „Leider muss noch viel deutsches Blut fließen, bevor wieder Recht und Ordnung in unserem Land einkehrt. Was für eine skrupellose Volksverräterin“, schreibt etwa der erzürnte Nutzer erich-m unter einem entsprechenden Beitrag zu dem Mordfall. Der mutmaßliche Täter Ali B. flüchtete in den Irak - und wurde mittlerweile gefasst.