Erstes „Bond“-Girl Eunice Gayson gestorben

Laut einem Bericht der BBC war sie das einzige „Bond“-Girl, das in zwei Filmen auftrat. Wie ein aufmerksamer krone.at-User allerdings richtig anmerkte, absolvierte auch die Schwedin Maude Adams zwei Auftritte an der Seite von James Bond. Sie war neben Connery-Nachfolger Roger Moore in „Der Mann mit dem goldenen Colt“ und „Octopussy“ zu sehen.