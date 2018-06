Murecker stimmen heute über Bezirkswechsel ab

Mureck rückt am Sonntag in den steirischen Blickpunkt: Die Bewohner stimmen darüber ab, ob die kleine Stadt vom Bezirk Südoststeiermark nach Leibnitz wechseln soll. Erwartet wird eine klare Zustimmung. Was sind die Hintergründe? Und was die möglichen Folgen? Hier die wichtigsten Antworten.