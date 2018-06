3-Meter-Alligator haut unvorsichtigen Jäger k. o.

Der Blackout des Jägers dauerte vier Sekunden, berichtet der lokale TV-Sender WCMH-TV. Er kam recht unerwartet: Wurde erst einmal das Kiefer mit Klebeband fixiert, geht die größere Gefahr bei Alligatoren - in Florida ist die Bedrohung in vielen Gebieten allgegenwärtig - eigentlich vom muskulösen Schwanz aus, mit dem sie hart zuschlagen können. In diesem Fall kam der Schlag allerdings von der anderen Seite. Dem Jäger war es jedenfalls eine Lehre: Nachdem er wieder zu sich kam, zog er das Tier mithilfe einer Seilwinde auf den Pick-up.