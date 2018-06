Thiem sorgt bei Tennis-Legenden für Begeisterung

„Ich denke, dass Dominic sein Spiel in den vergangenen beiden Monaten sehr verbessert hat. Er hat zunächst auf Sand nicht so gut gespielt und ich glaube, das Match gegen Rafa Nadal in Madrid, das war ein komplett anderer Dominic Thiem“, sieht Wilander den Wendepunkt in der Sandplatzsaison für den French-Open-Finalisten. Der 53-jährige Schwede empfindet, dass Thiem in Madrid „auch den Kopf benutzt“ hat. „Da hat er wirklich smart gespielt und die ganze Zeit taktisch korrekt gespielt. Und bei den French Open hat er das gleiche gemacht. Er ist geduldiger, er sieht wie eine richtige Gefahr aus. Aber Rafa spielt immer besser und hoffentlich gilt das auch für Dominic Thiem. Sonst hat niemand eine Chance.“