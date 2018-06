Orang-Utan versucht, Bagger zu vertreiben

Niemand rodet so viel Wald wie Indonesien

Indonesien gilt weltweit als größter Waldvernichter. Der Grund: Die Flächen werden in Felder für Ölpalmen umgewandelt. Palmöl ist als Alleskönner heutzutage in einer Vielzahl von Produkten zu finden - von Lebensmitteln wie Schokolade über Waschmittel bis hin zu Kosmetika. Der WWF berichtet, dass dieser wertvolle Rohstoff in Deutschland in etwa jedem zweiten Supermarktartikel zu finden ist. Indonesien ist der größte Produzent von Palmöl. Dieses sei mit einem Anteil von einem Drittel am globalen Gesamtverbrauch das weltweit wichtigste Pflanzenöl, so die Tierschutzorganisation. Deshalb sollte man beim Kauf von palmölhaltigen Produkten unbedingt darauf achten, dass der Rohstoff aus nachhaltigen Quellen stammt.