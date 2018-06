krone.at-User: „Stolz auf diese Regierung“

Bereits kurz nach Bekanntgabe einer härteren Gangart gegen islamistische Moscheen gingen die ersten positiven Kommentare unserer Leser online. Die Auflösung der „Moschee der Grauen Wölfe“ und die Überprüfung aller ATIB-Vereine und -Organisationen findet großen Zuspruch in der krone.at-Community. „Recht so, ein guter Anfang. Ein bravo an die neue Regierung“, meldete sich sogehtsnicht zu Wort.