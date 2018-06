Vor Mädchen onaniert: Sextäter (58) festgenommen

Mehrere Hinweise zu Sextäter in Donaustadt

Sörös wies darauf hin, dass dieser Fall nichts mit ähnlich gelagerten Vorkommnissen in der Donaustadt zu tun hat. Am Mittwoch hatte die Polizei bekannt gegeben, dass sich ein 30 bis 40 Jahre alter Mann in zumindest vier Fällen vor Kindern entblößt und masturbiert hat. Zu diesem Fall konnte Sörös nichts Näheres sagen. Es dürften einige Hinweise eingegangen sein, „wir haben ihn aber nicht“.