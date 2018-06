Kein Verschnaufen: Neue schwere Unwetter drohen

Über 50 Liter kamen Mittwoch am Nachmittag in gerade einmal zwei Stunden im Katastrophengebiet St. Lorenzen am Wechsel herunter. Dass es bei den Regenfällen dieses Mal nur kleinere Überflutungen gab, war einem Zufall zuzurechnen. Das Glück war, dass die Gewitterzelle ein paar Kilometer weiter aktiv wurde. „Das ist ja oftmals das Problem, dass in der einen Ortschaft der Starkregen für große Probleme sorgt und im Nachbarort fast nichts spürbar ist“, so ZAMG-Meteorologe Christian Pehsl.