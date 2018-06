So viel zahlen die Steirer fürs Wohnen

Graz am teuersten

Tief in die Tasche muss man für sein eigenes Fleckerl Grün in der Landeshauptstadt Graz greifen, gefolgt von Graz-Umgebung. Bei neuen bzw. älteren Eigentumswohnungen ist, man möcht’s kaum glauben, Murau führend, danach kommt schon das Murtal. Beim Mietzins dagegen schwankt der durchschnittliche Quadratmeterpreis zwischen 4,90 Euro (Murau) und 8,20 Euro (Graz). Generell kann festgestellt werden, dass wegen vieler Investitionen die Preise im Oberland gestiegen sind, das größte Plus gab es bei sehr guten Wohnlagen in Graz-Umgebung, Liezen, Murau und der Südoststeiermark.