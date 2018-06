Ein Präsident mit Leidenschaft für Österreich

Damals wie heute herrscht beim Besuch des russischen Präsidenten Ausnahmezustand in Wien. Mehrere Sperrzonen sind errichtet. Wer dennoch einen Blick auf einen der mächtigsten Männer der Welt machen will, kann das am ehesten beim Schwarzenbergplatz tun, wenn Putin einen Kranz am Heldendenkmal der Roten Armee niederlegt. Ehe es wieder heißt: „Do svidaniya, Gospodin Prezident Putin.“