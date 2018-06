Hanke: „Jeder Euro Schulden ist einer zu viel“

Große Erfolge, Umsätze und Gewinne bei der Wien Holding, Rekord-Minus bei der Stadt. Sie verlassen einen Palast und ziehen in eine Schulden-Ruine. Wo fängt man da an zu renovieren?

Diese Analyse ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ich komme in eine Weltstadt, die einmalig in Europa ist. Und ich habe die Möglichkeit, nach neun Jahren der Wirtschaftskrise hier die Verantwortung zu übernehmen. Ich kann sagen, wir haben eine Inflation, die sehr vernünftig ist, wir haben sinkende Arbeitslosenzahlen, wir haben 21.000 unselbstständig Beschäftigte mehr als vor einem Jahr. Da stehe ich jetzt an der Startlinie, und von da weg möchte ich beurteilt werden.