„Ich bin in Zukunft der einzige Energiekreis“

Weiter geht’s. Die Mindestsicherung. Sie haben am 9. Februar 2018 gesagt: „Ich bin an sich gegen die Wartefrist für Zugezogene.“ Und am 24. Mai: „Die Frage der Wartefrist muss man intensiv diskutieren.“ Geht das Überbordwerfen der eigenen Prinzipien in der Politik so schnell?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe das seinerzeit schon in einen Kontext gesetzt, und der ist unverändert. Die Sozialhilfe ist das unterste Netz. Und wenn Sie einen Hackler fragen, der in der Früh in die Arbeit geht, oder auch, wenn Sie mich fragen: Bin ich dafür, dass jemand eine Sozialhilfeunterstützung bekommt, ohne etwas dazu beigetragen zu haben, sagt jeder aus dem Bauch: Nein, ich bin nicht dafür. Das ist ja eine verständliche Reaktion. Wenn Sie aber eine andere Frage stellen: Sind Sie dafür, dass es Tausende Menschen in der Stadt gibt, die nichts mehr zu essen haben, die deswegen anfangen zu betteln, einzubrechen oder zu stehlen, dann werden auch alle sagen: Nein. Also gelingt es uns entweder, diese Menschen aus der Stadt zu bringen, was bei hier Geborenen ziemlich schwierig wird, oder wir sagen, wir wollen die Zustände nicht, dann müssen wir schauen, dass diese Menschen Geld bekommen, um nicht kriminell zu werden. Eine dritte Variante fällt mir nicht ein.