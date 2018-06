Sieben in 14 Tagen: Lkw-Dosierungen wirken

Abgasmanipulationen bekämpfen

Platter will jedenfalls auch künftig an Lkw-Blockabfertigungen festhalten. So wie auch seine grüne Stellvertreterin Ingrid Felipe: „Die Ergebnisse der vergangenen zwei Wochen fließen in die Gesamtevaluation ein, auf Basis derer wir weitere Maßnahmen planen und den Dosierkalender im Laufe des weiteren Jahres gestalten.“ LHStv. Felipe kündigt auch Stichprobenkontrollen bei Lkw zur Vermeidung von Abgasmanipulationen an.