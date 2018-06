So tragen sommerliche Streifen-Looks nicht auf!

Ob in maritimen Blau, in Schwarz oder gleich kunterbunt: An gestreiften Teilen kommt man in diesem Sommer einfach nicht vorbei. Viele trauen sich an die frischen Streifen-Looks jedoch nicht ran, weil sie fürchten, dass sie in Längs- oder Querstreifen dick aussehen könnten. Dabei gibt‘s ganz einfache Tricks, auch als „Streifenhörnchen“ eine gute Figur zu machen!