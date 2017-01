Schock: Ski- Superstar Svindal droht Saisonende!

Nach seinem schweren Sturz im vergangenen Jahr auf der Streif in Kitzbühel ist Svindal erst in der heurigen Saison wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Anfang Dezember landetet er bei seinem Comeback beim Super- G von Val d'Isere sofort auf Platz zwei. Am Tag darauf wurde er bei der Abfahrt sensationell Dritter. Auch in Gröden schaffte er mit Platz zwei den Sprung aufs Podest.

Foto: AP

In den letzten Wochen musste der Norweger immer wieder Trainingseinheiten auslassen. Das erneute Saisonende wäre ein herber Rückschlag für den 34- Jährigen.