Reichelt bärenstark - "Tetschn" für Hirscher

In einem tückischen, von Windböen geprägten Rennen - die meisten Starter nach Jansrud verloren im Laufe ihrer Fahrt sukzessive - erwischte Reichelt einen sehr soliden Lauf. "Manchmal habe ich mir gedacht, dass ich die eine oder andere Passage etwas direkter nehmen hätte können", erklärte er im Zielraum: "Aber die Platzierung ist natürlich super."

An ihm gab's kein Vorbeikommen: Tagessieger Kjetil Jansrud Foto: AP

Jansrud mit "Traumlauf"

An Jansrud gab's aber kein Vorbeikommen. Der Norweger wurde seinem Ruf als Saison- Dominator gerecht und gewann auch den dritten Super- G der Saison. Er war um sechs Zehntel- Sekunden schneller im Ziel als Reichelt. Aus einem einfachen Grund: "Ich habe einen ziemlichen Traumlauf erwischt." Ganz im Gegensatz zu Marcel Hirscher. Österreichs Ski- Aushängeschild kassierte eine "ordentliche Tetschn", wie er es nannte. Er wies am Ende einen Rückstand von 3,43 Sekunden Rückstand auf: "Das ist enttäuschend, aber ich muss das Ergebnis hinnehmen und damit umgehen."

Franz will Hirn ausschalten

Glücklicher mit seinem Ergebnis war Max Franz. Er erreichte Platz fünf und war "damit ganz zufrieden". Sein Rezept für die Abfahrt am Mittwoch: "Das Hirn etwas mehr ausschalten."

Das Ergebnis:

1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:30,88

2. Hannes Reichelt (AUT) 1:31,48 +0,60

3. Dominik Paris (ITA) 1:31,53 +0,65

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:31,87 +0,99

5. Max Franz (AUT) 1:32,12 +1,24

. Josef Ferstl (GER) 1:32,12 +1,24

7. Mauro Caviezel (SUI) 1:32,29 +1,41

8. Thomas Biesemeyer (USA) 1:32,31 +1,43

9. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:32,32 +1,44

10. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:32,33 +1,45

11. Beat Feuz (SUI) 1:32,39 +1,51

12. Andrew Weibrecht (USA) 1:32,42 +1,54

13. Erik Guay (CAN) 1:32,43 +1,55

. Bostjan Kline (SLO) 1:32,43 +1,55

15. Alexis Pinturault (FRA) 1:32,58 +1,70

16. Andreas Sander (GER) 1:32,60 +1,72

17. Luca de Aliprandini (ITA) 1:32,64 +1,76

18. Christof Innerhofer (ITA) 1:32,68 +1,80

19. Romed Baumann (AUT) 1:32,69 +1,81

20. Bryce Bennett (USA) 1:32,79 +1,91

21. Thomas Dressen (GER) 1:32,85 +1,97

22. Matthias Mayer (AUT) 1:32,86 +1,98

23. Dustin Cook (CAN) 1:32,96 +2,08

24. Travis Ganong (USA) 1:33,01 +2,13

25. Niels Hintermann (SUI) 1:33,09 +2,21

26. Manuel Osborne- Paradis (CAN) 1:33,10 +2,22

27. Guglielmo Bosca (ITA) 1:33,18 +2,30

28. Christoph Krenn (AUT) 1:33,23 +2,35

29. Adrien Theaux (FRA) 1:33,26 +2,38

30. Jared Goldberg (USA) 1:33,30 +2,42

Weiter:

31. Otmar Striedinger (AUT) 1:33,34 +2,46

37. Christian Walder (AUT) 1:33,68 +2,80

39. Christopher Neumayer (AUT) 1:33,70 +2,82

47. Marcel Hirscher (AUT) 1:34,31 +3,43