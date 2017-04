Häupl: "Politischer Islam eine böse Geschichte"

"Wir als Sozialdemokraten sind an vielem selbst schuld, weil wir nicht offen auf das Problem zugegangen sind", überrascht Bürgermeister Michael Häupl jetzt in einem "profil"- Interview mit deutlicher Kritik an der Migrationspolitik der eigenen Partei. Der Wiener SPÖ- Vorsitzende warnt: "Der politische Islam hat freilich ganz eine andere Dimension. Das ist eine wirklich böse Geschichte." Man müsse nun mehr mit der Polizei zusammenarbeiten.