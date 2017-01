Eigenes Heim angezündet: 2 Flüchtlinge vor Gericht

Ein halbes Jahr nach dem Großfeuer in einer Düsseldorfer Asylunterkunft beginnt am Montag der Prozess gegen zwei Flüchtlinge. Die Staatsanwaltschaft wirft den 27- jährigen Männern aus Algerien und Marokko besonders schwere Brandstiftung vor. Einer der Angeklagten soll im vergangenen Juni eine Matratze in der als Unterkunft genutzten Messehalle angezündet haben, der zweite soll andere Bewohner der Unterkunft wiederholt zum Niederbrennen der Halle angestachelt haben.