Von hui zu Schrott: US- Alkolenker rast in TV- Haus

Bei der US- Version der Reality- Fernsehsendung "Einsatz in 4 Wänden" - Originaltitel "Fixer Upper" - wurde das neue Eigenheim von Ken und Kelly Downs für stolze 215.000 Dollar (knapp 200.000 Euro) renoviert. Jetzt hat es das Haus in North Waco im US- Bundesstaat Texas erneut ins Fernsehen geschafft - leider aus einem wenig erfreulichen Grund. Denn über Nacht wurde das Eigenheim zur Schrottimmobilie.