Rekord- Hase stirbt während United- Airlines- Flug

"Simon", der mit nur zehn Monaten bereits rund einen Meter lang ist, war auf dem Weg von London- Heathrow zu seinem neuen Besitzer in den USA. Seine Züchterin Annette Edwards, der auch der aktuell weltgrößte Hase "Darius" (siehe Bild unten) gehört, sagte britischen Medien: "'Simon' war nur Stunden vor dem Abflug beim Tierarzt und fit wie ein Turnschuh. Etwas sehr Seltsames ist passiert, und ich möchte wissen, was." Sie habe bereits zahlreiche Hasen aus ihrer Zucht rund um die Welt geschickt - und "so etwas ist noch nie passiert".

Am selben Flughafen, auf dem Arzt auf Flieger gezerrt wurde

Ausgerechnet am Flughafen O'Hare, auf dem erst kürzlich ein Arzt mit brutaler Gewalt aus einer überbuchten United- Maschine gezerrt worden war , wurde der Tod des Hasen festgestellt. Edwards sagte: "Der Kunde, der 'Simon' gekauft hatte, ist sehr berühmt. Er ist aufgebracht."

Eine Quelle sagte der "Sun", dass der Tod des Hasen in der Boeing 767- 300 eine regelrechte Panik unter den United- Mitarbeitern vor Ort ausgelöst habe. "Nach diesem Video, das um die Welt gegangen war, wollte keiner die Verantwortung für den Tod eines Hasen übernehmen, der wohl bald der größte der Welt gewesen wäre."

Video: Passagier brutal aus United- Maschine gezerrt

Video: Bitprojects

Die Airline setzt Berichten zufolge alles daran herauszufinden, was mit "Simon" passiert ist. "Wir sind tief betrübt über diese Nachricht gewesen", sagte eine Sprecherin. "Die Sicherheit und das Wohlbefinden von Tieren, die mit uns reisen, ist uns und unserem PetSafe- Team von höchster Wichtigkeit." Eine Klage von "Simons" neuem Besitzer und Edwards dürfte trotzdem folgen.

Schönheitsoperation, um wie Jessica Rabbit auszusehen

Detail am Rande: Annette Edwards ist ein ehemaliges "Playboy"- Model, das sich einst einer Schönheitsoperation unterzogen hatte, um wie die Zeichentrickfigur Jessica Rabbit auszusehen.

Ihr gehört auch der derzeit weltgrößte Hase "Darius", der etwas mehr als 130 Zentimeter lang ist. "Simon" war sein Sohn und hätte ihn übertrumpfen können.