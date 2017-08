Yorkshire Terrier verschwand spurlos aus Garten

Zufall oder mysteriöse Seite? Nachdem zwei Hunde, wie berichtet, in Hollenthon im Bezirk Wiener Neustadt aus einem Garten gestohlen wurden , verschwand am frühen Morgen nun auch ein kleiner Yorkshire Terrier in Tulln. Die Besitzer sind verzweifelt und bitten um Hinweise - es winkt auch hier ein hoher Finderlohn.