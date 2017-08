Hunde aus Garten gestohlen: 2000  für Hinweise

W hippet-

Dobermann-

Hündin "Joy" undWeibchen "Eve" sind der ganze Stolz von Besitzer Anton Rehberger. Umso schlimmer trifft ihn der plötzliche Verlust. Dass die beiden Tiere alleine das Weite gesucht haben, daran glaubt er nicht: "Sie sind zutraulich und wären in der Zwischenzeit wieder nach Hause gekommen."

Er geht von einem Diebstahl aus. Halsband trugen die Hunde im eigenen Garten aber keines - dafür sind sie gechippt und bei der Gemeinde behördlich gemeldet. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, die Tiere verschwanden in der Nacht auf den 26. Juli, kann sich direkt an den Besitzer wenden.

Tel: 0676/960 68 85!

Auch Eve wird vermisst. Foto: zVg

Doch Rehberger ist nicht der einzige Tierhalter in Sorge: In Gramatneusiedl, Bezirk Bruck an der Leitha, wurden zuletzt Köder mit Rasierklingen entdeckt. Für einen Golden Retriever wäre das präparierte Fleischstück fast zum Verhängnis geworden - doch die Veterinärin gab bereits Entwarnung. Appell der Polizei: "Bitte beim Spazierengehen derzeit besonders aufpassen!" Und im burgenländischen Bezirk Eisenstadt sorgt Gift für Angst unter Tierfreunden: Ein armer Kater fiel dem Fallensteller bereits zum Opfer - "Balu" musste eingeschläfert werden.

Thomas H. Lauber, Kronen Zeitung