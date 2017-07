Jungstorch im Burgenland aus Dachrinne gerettet

Der Vogel blieb in der Dachrinne des Rathauses hängen und konnte sein Nest nicht mehr aus eigener Kraft erreichen, sagte Josef Karassowitsch vom Storchenverein Rust.

Die Stadtfeuerwehr Eisenstadt rückte mit einer Teleskopmastbühne an, und es gelang, den Storch aus seiner misslichen Lage zu befreien. Laut Karassowitsch werde das geschwächte, aber unverletzte Tier derzeit in einer Pflegestation in Rust wieder aufgepäppelt.