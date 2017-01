1850 Hunde sollen in Rumänien getötet werden

Immer wieder fallen Länder in Osteuropa durch ihren grausamen Umgang mit Streuner- und Tierheimhunden auf. Die jahrelange, engagierte Arbeit verschiedener Tierschutzorganisationen scheitert oft daran, dass sich so mancher Politiker einfach nicht an getroffene Vereinbarungen halten will. So auch im rumänischen Giurgiu, wo in diesem Jahr knapp 2000 Hunde den Tod finden sollen.