Jennifer Garner konfrontierte Affleck- Geliebte

Für Jennifer Garner waren die Enthüllungen über die neue Lebensgefährtin ihres Ex- Mannes alles andere als eine Überraschung. Die "Alias"- Schönheit hatte laut "US Weekly"- Magazin bereits vor Jahren von der Affäre zwischen Ehemann Ben Affleck und Lindsay Shookus erfahren. Und die Rivalin bei einer Visite in New York sogar direkt konfrontiert.