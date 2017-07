Ashley Judd schockt Fans mit Botox- Mimik

Der Jugendwahn in Hollywood hat ein weiteres Opfer gefunden. Nach Stars wie Madonna, Meg Ryan oder "Gilmore Girls"- Star Lauren Graham ist nun auch Hollywood- Beauty Ashley Judd in die Botox- Falle getappt. Bei einem Pressetermin in Beverly Hills schockte die Aktrice am Donnerstag ihre Fans mit starrer Mimik und aufgepolsterten Wangen.