Wütende Fans: Büskens & Müller die Totengräber!

Während einige Experten und Ex- Rapidler Trainer Mike Büskens in Schutz nehmen, toben viele Fans des Rekordmeisters wegen der grün- weißen Pleitenserie. "Büskens muss endlich raus! Büskens & Müller die Totengräber", sind nur kleine Auszüge auf die Schimpftiraden in Richtung der sportlichen Führung. Büskens war selbst nach dem 0:1 gegen den WAC schwer niedergeschlagen: "Wir haben einfach die Bude nicht gemacht!" Was er sonst noch zu sagen hat, sehen Sie im Video oben.