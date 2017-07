Venus Williams droht Anklage: Fahrlässige Tötung!

Der US- amerikanische TV- Sender ABC und die "Palm Beach Post" (siehe Screenshot) berichten, dass Anwalt Michael Steinger im Namen der Familie von Jerome Barson, eines pensionierten Lehrers, einen entsprechenden Antrag am Gericht von Palm Beach County eingebracht habe. Vorgeworfen wird Venus Williams unter anderem, dass sie eine Rote Ampel missachtet und generell unaufmerksam gefahren sei.

Foto: Palm Beach Post (Screenshot)

Fakt ist, dass die 37- Jährige am 9. Juni in Palm Beach, nördlich von Miami unterwegs war und mit ihren Geländewagen eine Kreuzung überqueren wollte - womit Linda Barson am Steuer des von rechts kommenden Autos nicht rechnete, da die Ampel ihr laut eigenen Angaben Grün zeigte: Es kam zum Zusammenprall, bei dem der 78- jährige Ehemann der Fahrerin so schwere Verletzungen erlitt, dass er zwei Wochen später verstarb.

Foto: AFP

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Williams während des Unfalls nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden habe. Auch habe sie zum Zeitpunkt des Unfalls kein elektronisches Gerät wie etwa ein Handy benutzt. Williams' Anwälte erklärten zudem, laut Polizeibericht sei die Sportlerin zum Zeitpunkt des Unfalls nur mit acht Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen.