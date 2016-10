Real Madrid schon vier Spiele sieglos

Real Madrid hat offenbar das Siegen verlernt. Die "Königlichen" erreichten am Sonntag in der spanischen Fußball- Liga daheim gegen Eibar nur ein 1:1 und spielten damit im vierten Pflichtspiel in Serie unentschieden. Fran Rico hatte die Gäste in der 6. Minute in Führung gebracht, Gareth Bale, am Donnerstag mit Wales Gegner des ÖFB- Teams in der WM- Quali, erzielte in der 18. Minute den Ausgleich.