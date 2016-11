Rapid streifte in Vorsaison 10,6 Mio. von UEFA ein

In der Europa League schied Rapid zwar in der K.- o.- Phase sofort aus, machte mit seinen guten Leistungen in der Gruppenphase aber auch gute Kasse. 2,4 Millionen für das Antreten, 2,523 Millionen an Punkteprämien, 2,209 aus dem Marktpool sowie 500.000 Euro für das Erreichen des Sechzehntelfinales summierten sich auf insgesamt 7,633 Millionen Euro.

Foto: GEPA

Die anderen heimischen Europacup- Teilnehmer, die allesamt nicht die Gruppenphase eines der beiden Bewerbe erreichten, partizipieren immerhin noch am Topf der Solidaritätszahlungen. Salzburg, das erst in der CL- Quali, dann im Quali- Play- off der EL scheiterte, kassiert 880.000 Euro (650.000 Euro CL, 230.000 Euro EL), Altach immerhin noch 450.000 Euro. Danach folgen der WAC (430.000 Euro) und Sturm Graz (220.000 Euro).

Raheem Sterling von Manchester City Foto: AFP

ManCity mit knapp 83,9 Millionen Euro Spitzenreiter

Internationaler Spitzenverdiener war der englische Ex- Meister Manchester City, der es mit dem Halbfinal- Aus auf 83,853 Millionen brachte. Champions League- Sieger Real Madrid (80,067) und Juventus Turin (76,256) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Insgesamt schüttete die UEFA gut 1,345 Milliarden Euro aus. Dies war eine Steigerung von 315 Millionen Euro im Vergleich zur Saison davor.