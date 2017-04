Nach Ried- Pleite: Rapid feuert Damir Canadi!

N

war das Ende von Canadi eigentlich schon besiegelt. Der Coach, der die Hütteldorfer im November übernahm, schaffte in 17 Pflichtspielen lediglich drei Siege.

Sportchef Fredy Bickel zur Beurlaubung Canadis: "Ich möchte mich bei Damir Canadi für seine Arbeit und sein Engagement bedanken, denn er hat mit vollem Einsatz für den Erfolg gearbeitet. Die Situation ist nun allerdings äußerst prekär, in den letzten 14 Runden, also seit dem Amtsantritt, hat keine Mannschaft in der Liga weniger Spiele gewonnen als wir. Wir sind bedauerlicherweise endgültig im Abstiegskampf angekommen, dieser bitteren Tatsache müssen wir ins Auge sehen und handeln."

Bis zum Saisonende übernehmen die Co- Trainer Goran Djuricin und Martin Bernhard interimistisch das Zepter.