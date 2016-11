Massenschlägerei im Fußball- Unterhaus: 31 Anzeigen

Der Trainer der Heimmannschaft regte sich zunächst auf, dass die verwarnten Spieler von Vindobona aufreizend langsam vom Platz schleichen, und wurde von der Bank verwiesen.

Nach der dritten Tätlichkeit in den Schlussminuten und dem Ausgleich zum 2:2 durch das heißblütige Team der ägyptisch- tschetschenischen Gäste beschimpften sich der Tormann und der zu den Zuschauern verbannte Coach heftigst - die Emotionen kochten bei allen über!

Zwei Leichtverletzte

"Es kam zu einem Raufhandel, an dem sich auch die Spieler und zum Teil auch Zuseher beteiligt haben", so Herbert Schranz, der Trainer von der Reservemannschaft. Als die Polizei am Fußballplatz in der Jochbergengasse (Floridsdorf) sogar mit einer Diensthundestaffel aufmarschierte, war der Spuk bereits wieder beigelegt. "Zwei Personen wurden leicht verletzt. Sie verzichteten allerdings auf einen Rettungseinsatz", erklärt Polizeisprecher Paul Eidenberger. Insgesamt 31 Verdächtige wurden wegen Raufhandel angezeigt.