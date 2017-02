LIVE: Wer wird der Speed- König von St. Moritz?

Es ist das große Highlight der Ski- WM, die Herren- Abfahrt in St. Moritz! Nach der Absage am Samstag soll es nun im zweiten Anlauf klappen. Vier rot- weiß- rote Ski- Helden und ein Ziel: die schwarze Serie beenden und endlich das erste Edelmetall bei einer WM- Abfahrt seit zwölf Jahren erobern! Die Strecke wurde verkürzt: Vom Kombi- Start werden die Herren das Rennen in Angriff nehmen. Im Video oben sehen Sie krone.tv- Reporter Michael Fally, der sich am Vormittag die Bedinungen ganz genau angesehen hat!