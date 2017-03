Fürth gewinnt dank Zulj- Goldtor gegen Nürnberg

Die nun seit fünf Partien ungeschlagenen Fürther zogen mit 32 Punkten in der Tabelle am "Club" vorbei und fügten Nürnberg vor 13.015 Zuschauern die dritte Zweitliga- Niederlage in Serie zu. 166 Tage nach dem 2:1 gewann die klar aktivere SpVgg damit auch das zweite Franken- Derby in dieser Saison. Fürth ist nun nach der 23. Runde Tabellensiebenter, Nürnberg drei Zähler dahinter nur noch Elfter.

Die Ergebnisse der 23. Runde:

Freitag

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:2

1. FC Union Berlin - FC Würzburger Kickers 2:0

SG Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 3:3

Samstag

Karlsruher SC - Hannover 96 2:0

1860 München - FC St. Pauli 1:2

Sonntag

Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 1:0

FC Heidenheim - SV Sandhausen 2:2

DSC Arminia Bielefeld - FC Erzgebirge Aue 2:2

Montag

Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart (20.15 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Stuttgart 22 15 2 5 16 47 2. Union Berlin 23 13 5 5 14 44 3. Hannover 96 23 12 6 5 10 42 4. Braunschweig 22 11 7 4 11 40 5. Dynamo Dresden 23 9 8 6 6 35 6. Heidenheim 22 9 6 7 10 33 7. Sandhausen 22 8 6 8 6 30 8. Fortuna Düsseldorf 23 7 9 7 -1 30 9. Kickers Würzburg 23 7 8 8 1 29 10. Nürnberg 22 8 5 9 -2 29 11. Vfl Bochum 23 7 8 8 -5 29 12. Greuther Fürth 22 8 5 9 -7 29 13. Kaiserslautern 23 6 9 8 -3 27 14. 1860 München 23 7 4 12 -5 25 15. St.Pauli 23 6 6 11 -5 24 16. Karlsruhe 23 4 9 10 -14 21 17. Bielefeld 22 4 7 11 -13 19 18. Erzgebirge Aue 22 4 6 12 -19 18