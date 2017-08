Entsetzen über den irren Butterpreis

Gastronomen, Köche und Bäcker stöhnen: Die Butterpreise explodieren! Das bestätigt auch Christian Leeb, Direktor der Salzburg- Milch. Für die Gastronomie stieg der Preis binnen einer Woche um bis zu 225 %! Gründe dafür gibt es viele: Die Nachfrage nach tierischen Fetten steigt sowohl in Europa wie auch in Übersee rasant, der Viehbestand ist nicht beliebig vermehrbar. Den doppelten Wareneinsatz können Köche und Bäcker aber nur schwer an Konsumenten weiter reichen.