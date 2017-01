Unterkühlter Mann aus eisig kaltem Haus gerettet

Der Fürsorge des 72- Jährigen sei es zu verdanken, dass der 51- Jährige gerettet werden konnte, so die Polizei am Montag. Der Pensionist, der ebenfalls in St. Georgen wohnt, hatte seinen Bekannten seit vier Tagen erfolglos versucht telefonisch zu erreichen und war auch zu dessen Haus gefahren, wo ihm jedoch niemand die Tür öffnete. Am Montag hielt es der 72- Jährige nicht mehr aus, alarmierte die Polizei und bat diese, nach dem Rechten zu sehen.

Einer der Beamte brach vor Ort die Haustür auf und entdeckte im eisig kalten Schlafzimmer den schwer unterkühlten 51- Jährigen. Dieser wäre nicht mehr in der Lage gewesen, selbst aufzustehen, hieß es weiter. Ob dies eine Folge der starken Unterkühlung war oder ob das Opfer an einer Krankheit leidet, ist nicht bekannt. Der 51- Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht.