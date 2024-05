Feuer in Wohnung: Schock für Jungfamilie in Tirol

Brandalarm am Montagabend in Imst im Tiroler Oberland: In der Wohnung einer jungen Familie war Feuer ausgebrochen. Der Besitzer (30) und letztlich die alarmierten Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Mutter und Tochter (5) wurden vorsorglich ins Spital gebracht.