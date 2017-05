"Situation im Land weiterhin extrem schlecht"

Mit der Reise wolle er "ein klares Zeichen der Unterstützung für die Einheitsregierung setzen", erklärte Kurz auf der Hinreise gegenüber Journalisten. Libyen ist ein zentrales Land in der Flüchtlingskrise und Haupttransitland für Migranten auf ihrem Weg über das Mittelmeer nach Europa. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al- Gadafi im Jahr 2011 versinkt das Land im Chaos.

Foto: EPA

Um die Macht im Land rivalisieren zwei Regierungen und zahlreiche Rebellengruppen, weshalb eine Kooperation in der Flüchtlingskrise schwierig ist. Um die Zahl der Flüchtlinge zu senken, die von Libyen Richtung Italien in See stechen, unterstützt die EU das Land beim Aufbau einer Küstenwache. Allerdings kontrolliert die Einheitsregierung nur Teile der 1880 Kilometer langen Küste.

Migranten aus Afrika in einem libyschen Hafen Foto: AFP

Sicherheit "kein uneigennütziges Ziel"

Kurz bezeichnete die wirtschaftliche und politische Situation in Libyen als "nach wie vor extrem schlecht". Es sei das große Ziel wieder Stabilität in dem Bürgerkriegsland herzustellen. Dieses Ziel sei "nicht uneigennützig", weil Libyen in der Sicherheitsfrage und die Migrationsfrage relevant sei.

Außenminister Kurz und Amtskollege Taher im Gespräch Foto: APA/AUSSENMINISTERIUM/DRAGAN TATIC

Auf die Frage, wie weit die Macht der libyschen Einheitsregierung in dem zerrissenen Land überhaupt reiche, meinte Kurz: "In Zukunft hoffentlich weiter als heute." Die im Vorjahr gebildete Regierung unter Fayez al- Sarraj kontrolliert nach wie vor nur Teile des Landes. Es werde noch ein langer Weg, aber es gebe keine Alternativen als die Unterstützung der Einheitsregierung, so Kurz, der am Montag von Außenminister Mohamed Taher Siala am Flughafen in Tripolis empfangen wurde.

Österreichische Geschäftsinteressen im Bürgerkriegsland

Österreich hat aber auch Geschäftsinteresse in Libyen. Bereits vor dem Sturz Gadafis waren die Beziehungen zu dem international isolierten Herrscher- Clan ausgesprochen gut. Die einst 25 österreichischen Firmenniederlassungen zogen 2011 wegen dem Bürgerkrieg aus dem Land ab, nur wenige kehrten wieder zurück. Das könnte sich bald ändern, wenn sich das Land wieder stabilisiert, österreichische Unternehmen scharren daher in den Startlöchern.