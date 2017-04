Ministerium will Häftlingen das Rauchen verbieten

Österreich rüstet in Sachen Nichtraucherschutz ordentlich nach: Mitte 2018 kommt in der Gastronomie das totale Rauchverbot. Zeitgleich wird das Ziehen am Glimmstängel für Jugendliche unter 18 Jahren verboten.

Neuseeland und Australien als Nichtraucher- Vorbild

In Österreichs Gefängnissen gehört das Rauchen bislang zur Tagesordnung. So gibt es zwar Nichtraucherzellen, diese gehören aber zur Minderheit. Gesundheitsexperten warnen nun vor dem damit einhergehenden erhöhten Lungenkrebsrisiko für Häftlinge. Nur mit einem Verbot könne die Situation demnach verbessert werden. Vorbild für das Modell sei neben Neuseeland auch Australien, hier wurde das Rauchen in Justizanstalten bereits vor zwei Jahren verboten.

Die Regierung denkt nun darüber nach, ein ähnliches Modell auch bei uns einzuführen. Ein Pilotprojekt soll schon 2017 gestartet werden, vorerst aber wahrscheinlich an nur einem Standort.

"Dieser Vorschlag ist absurd"

Simma lehnt im Ö1- "Morgenjournal" den Vorstoß der Regierung jedoch vehement ab: "Natürlich wird es dann einen Aufstand geben. Dieser Vorschlag ist absurd - und ich würde sogar sagen blöd." Ganz aus der Luft geholt, ist die Befürchtung des Gewerkschafters jedenfalls nicht: In Australien kam es nach der Einführung des Verbots zu Randalen …