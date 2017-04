28 Tiere auf Bauernhof wegen Misshandlung verendet

Die Todesursache der Tiere - es handelte sich um Ziegen, Hasen, Katzen, Hühner, Meerschweinchen und ein Kalb - wurde im Institut für Pathologie und gerichtliche Veterinärmedizin festgestellt. Mitarbeiter haben dort die Kadaver seziert. Bei den Hausdurchsuchungen auf dem Bauernhof wurden aber nicht nur tote Tiere, sondern auch fünf nicht genehmigte Schusswaffen, eine große Menge an Munition sowie Gegenstände aus der Zeit des Nationalsozialismus wie etwa Hitler- Bilder gefunden.

Familie teils geständig, Motiv unbekannt

Die Bauernfamilie habe sich bezüglich des Vorwurfes der Tierquälerei zum Teil geständig gezeigt, heißt es in dem Polizeibericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Das Motiv ist unbekannt", so ein Polizeisprecher. Die Familie wird wegen Tierquälerei sowie nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Das Landeskriminalamt ermittelt noch nach der Ursache des Feuers. Der Brand hatte ein Nebengebäude des Anwesens zur Gänze zerstört.

Ermittlungen wegen Tierquälerei

Bei der Staatsanwaltschaft Salzburg ist derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei gegen drei Personen anhängig, wie die stellvertretende Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Barbara Fischer, erklärte. Als Beschuldigte werden ein 67- jähriger Bewohner des Hofes sowie zwei Söhne im Alter von 33 und 32 Jahren geführt.