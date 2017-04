Liebesurlaub in Villa

In 74 Tagen endet ihre Ära als "Miss Austria" 2016. Daher war es Zeit, dass Dragana Stankovic den Aufenthalt in Geinberg5 - den hat sie für ihren Titel bekommen - auch einlöst. Und die 20- Jährige war bereits beim Check- In von den sprichwörtlichen Beauty- Socken. "Unglaublich schön", schwärmte die Niederösterreicherin, die sich mit ihrem Freund einen kurzen Liebesurlaub in einer der edlen Villen gönnte.





Plantschen im Pool

Dabei plantschte sie im privaten Whirlpool und nutzte das einzigartige Wellness- Angebot. "Am liebsten würde ich sofort hier einziehen", sagte die 1,74- Meter- Schönheit zu Geschäftsführer Manfred Kalcher.

Dragana Stakovic mit Geinberg5-Geschäftsführer Manfred Kalcher. Foto: Pressefoto Scharinger © Marc Hiedl





Beautyalarm mit Miss OÖ

Bereits ab 8. Mai herrscht mit der "Miss Austria"- Akademie in Geinberg wieder höchster Beautyalarm. Eine Woche lang bekommen die schönsten Frauen Österreichs - darunter auch die Miss Oberösterreich Bianca Kronsteiner aus Linz und ihre Vize Eva Maria Schutz aus Grünau - den letzten Feinschliff für das große Finale.

Bei der Miss Akademie (6. Mai) dabei: Eva Maria Schutz (l.) und Miss OÖ Bianca Kronsteiner. Foto: Markus Wenzel





Werden alle Kandidatinnen mit ein Coachings und Workshops von österreichischesn Promis und Experten für die Miss Austria Wahl im Casino Baden (6. Juli) bestens geschult, damit sie auf der Bühne glänzen können.





Andi Schwantner/Kronen Zeitung