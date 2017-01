Zwei Pensionisten drohten zu erfrieren

In beiden Fällen waren zum Glück Zeugen in der Nähe: "Als der Mann im Teich einbrach, liefen diese zu einem benachbarten Haus und alarmierten den Notruf", schildert nun ein Sprecher der Feuerwehr. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Ersthelfer den 60- Jährigen bereits an Land gezogen und in eine nahe Hütte gebracht. Er erlitt laut Rotem Kreuz eine leichte Unterkühlung und musste im Krankenhaus in Waidhofen an der Ybbs untersucht werden.

Ähnlich dramatisch erging es einem 67- Jährigen im Bezirk Neunkirchen: Er war beim Spazierengehen in den Bach gestürzt, wurde dabei von Passanten beobachtet. "Wir konnten ihn aber selbst nicht befreien, also wärmten wir ihn mit Decken, bis die Polizei den Mann mit einem Seil aus dem kalten Wasser ziehen konnte", so Franz Draxler und Erwin Weber von der Feuerwehr Schlöglmühl.