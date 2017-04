Zahl der Muslime in Österreich wächst rasant!

Von den insgesamt 8.774.786 in Österreich lebenden Menschen - hierzu zählen In- sowie Ausländer - sind damit knapp 59 Prozent katholisch. Die orthodoxen Christen, mit all ihren Kirchen, haben insgesamt etwa 500.000 Zugehörige, während die evangelische Kirche zuletzt rund 303.000 Mitglieder hatte. Mit 15.000 Glaubensanhängern leben indes nur noch wenig Juden in Österreich.

2001 noch 346.000 Muslime in Österreich

Was die muslimische Glaubensrichtung betrifft, war das Innenministerium zuletzt noch von bis zu 600.000 Zugehörigen ausgegangen. Durch Migranten, Geburten sowie Flüchtlinge aus dem arabischen Raum dürfte die Zahl aber bereits um mehr als 100.000 gestiegen sein, heißt es beim Integrationsfonds. Allerdings: Konkrete Zahlen fehlen, die letzte Volkszählung, bei der auch die Religionszugehörigkeit erhoben wurde, fand bereits 2001 statt - damals lebten noch 346.000 Muslime in Österreich.

Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft, kurz IGGiÖ, kann in puncto konkreten Zahlen nicht helfen, da es sich bei der Religionsvertretung nicht um eine Kirche mit verpflichtender Zugehörigkeit handelt. Sie selbst haben derzeit rund 500.000 Mitglieder, so deren Präsident Ibrahim Olgun auf Anfrage. Aleviten allerdings zählen nicht dazu, sie sind als eigene Religionsgemeinschaft anerkannt.

Christliche Kirchen feiern Ostern heuer zum gleichen Termin

Übrigens kommt es im heurigen Jahr zu Ostern zu einer seltenen Ausnahme: 2017 feiern katholische, evangelische und orthodoxe Christen zum gleichen Termin. Im 20. Jahrhundert war es 26 Mal der Fall, im 21. Jahrhundert werden es 31 Mal sein, errechnete der ORF. Der Ruf nach einem ständigen gemeinsamen Ostertermin aller christlichen Kirchen wird übrigens immer lauter.