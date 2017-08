Weltmeister Marquez in Spielberg auf der Pole

MotoGP- Weltmeister Marc Marquez startet beim Grand- Prix von Österreich in Spielberg am Sonntag (14.00 Uhr) aus der Pole Position. Der Spanier war am Samstag im Qualifying auf seiner Honda knapp schneller als die beiden Ducati- Piloten Andrea Dovizioso und Jorge Lorenzo. Für Marquez war es die 70. Pole, die 42. in der Königsklasse. Oben im Video sehen Sie die Sturzorgie von Spielberg.