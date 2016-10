WAC- Präsident Riegler wütet gegen Schiedsrichter

Dimitri Oberlin war für Altach der Mann des Spiels: Der 19- jährige Schweizer entschied in der 91. Minute per Elfmeter die Partie und sorgte für den 2:1- Endstand. Daniel Drescher hatte ihn zuvor im Strafraum gefoult. Der Elfmeter war keineswegs fragwürdig. WAC- Präsident Dietmar Riegler wütete trotzdem nach dem Spiel gegen Schiedsrichter Harkam. Der in Lederhosen gekleidete Klubboss stellte den Unparteiischen nach dem Spiel zur Rede, wurde aber von einem Stadion- Security gestoppt.

Nicolas Ngamaleu hatte in der ersten Hälfte die überlegenen Altacher in Führung gebracht (28.), Christopher Wernitznig sorgte in der Folge für den verdienten Ausgleich (58.).