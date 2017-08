USA ordnen Schließung von russischem Konsulat an

Die Entscheidung folge "dem Grundsatz der Ausgewogenheit", nachdem Moskau eine Reduzierung des diplomatischen Personals der USA in Russland verfügt hatte, hieß es. Mit der Entscheidung will das US- Außenministerium nach eigenen Angaben "den Teufelskreis beenden", durch welchen sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland immer weiter verschlechterten. Das Ministerium hoffe, dass diese Entscheidung keine "neuen Repressalien" nach sich ziehen werde.

In einer Reaktion brachte Russlands Außenminister Sergej Lawrow sein Bedauern über die neuerliche Eskalation zum Ausdruck. Der Chefdiplomat betonte aber auch: "Russland hat damit nicht angefangen." Moskau werde die US- Maßnahmen prüfen und über eine Reaktion entscheiden

Die russische Regierung (im Bild Außenminister Sergej Lawrow) holt zum Gegenschlag aus. Foto: APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA

Größte Ausweisungsaktion in jüngerer Geschichte Russlands

Die russischen Strafmaßnahmen gegen Hunderte US- Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter hatten die Krise im Verhältnis zu Washington zuletzt vertieft. Es könnte sich um die größte Ausweisungsaktion von Diplomaten der jüngeren Geschichte handeln. Das russische Außenministerium hatte verkündet, die USA müssten das Personal in ihren diplomatischen Vertretungen in Russland bis 1. September auf 455 reduzieren.

Mit der Ausweisung Hunderter US-Diplomaten würde Putin zahlreiche Russen arbeitslos machen. Foto: AP, AFP

Die anfangs in russischen Medien lancierte Zahl von über 700 Diplomaten war eine Missinterpretation der Anordnung Putins. Denn so viele akkreditierte US- Diplomaten gibt es in Russland gar nicht. Die Reduktion des diplomatischen Dienstes betrifft auch zahlreiche russische Angestellte im Dienste der Botschaften und Konsulate.