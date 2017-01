Trump will Flüchtlinge nicht mehr ins Land lassen

Das Einreiseverbot solle so lange gelten, bis eine schärfere Sicherheitsüberprüfung umgesetzt sei. Außerdem wolle Trump verfügen, dass die Visumsvergabe an "Flüchtlinge aus gefährlichen muslimischen Ländern" wie Syrien, Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen ausgesetzt werde.

Migranten aus diesen Staaten werden als gefährlich eingestuft, weil sie laut Trump "eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA" darstellen. Trump hatte bereits in seinem Wahlkampf angekündigt, bestimmten Muslimen die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verbieten. Ausgenommen werden sollten Angehörige religiöser Minderheiten, die der Verfolgung ausgesetzt seien.

"Wir werden die Mauer bauen"

Der Präsident selbst kündigte in einer Twitter- Botschaft einen "großen Tag" an. "Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen", hieß es darin weiter. Im Wahlkampf hatte Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt, um die Zahl illegaler Einwanderer in den USA zu reduzieren.

USA und Mexiko verhandeln über ihre Beziehungen

Nach den heftigen Angriffen von Trump auf Mexiko verhandeln am Mittwoch und Donnerstag übrigens Vertreter beider Länder über die Zukunft der Beziehungen zwischen den Nachbarn. An dem Treffen in Washington nehmen der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, Trumps Schwiegersohn und enger Berater Jared Kushner, Trumps Chefstratege Stephen Bannon und der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn teil. Mexiko schickt Außenminister Luis Videgaray und Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo.