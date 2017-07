Sturms Schmid erster Torschütze des Jahrgangs 2000

Es läuft die 86. Spielminute im Happel- Stadion. Die Austria hat vor wenigen Minuten auf 1:2 verkürzt und läutet die Schlussoffensive ein. Da springt dem Goalie der Austria, Osman Hadzikic, ein Rückpass zu weit vom Körper. Sturm- Offensivspieler Schmid sprintet dazwischen, luchst dem Keeper den Ball ab und schiebt ihn ins leere Tor.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Historischer Treffer

Es ist ein Tor für die Geschichtsbücher. Romano Schmid ist der erste Torschütze, der im Jahr 2000 geboren wurde. Sturm- Coach Franco Foda bremste aber im Anschluss die Erwartungen an seinen Youngster. "Romano Schmid als Jahrhunderttalent zu bezeichnen, damit muss man vorsichtig sein", so Foda.

Bereits in der ersten Runde war Schmid aufgefallen. Dort hatte er in der Nachspielzeit einen Elfmeter herausgeholt, den sein Teamkollege Peter Zulj zum 3:2- Siegtreffer gegen St. Pölten verwandelte. In der zweiten Runde sorge Schmid nun selbst für den entscheidenden Treffer.