Strache kämpft für Hofer - und Häupl für VdB!

Die Bundespräsidentschaftskandidaten lassen für die Abschlüsse ihrer Wahlkämpfe am Freitag politische Schwergewichte für sich in den Ring steigen: Während Alexander Van der Bellen bei seinem Finish in der "Lloonbase 36" in Wien- Favoriten durch SPÖ- Bürgermeister Michael Häupl als Hauptredner unterstützt wird, setzt FPÖ- Kandidat Norbert Hofer in der Wiener Börse wie gewohnt auf Parteichef Heinz- Christian Strache.